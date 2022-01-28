В Киеве в честь Нового года по китайском календарю подсветят здание КГГА

В Киеве здание Киевской городской государственной администрации подсветят в честь Нового года по китайскому календарю. Увидеть праздничную иллюминацию можно будет каждый вечер 30 и 31 января.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. С такой инициативой выступило Посольство Китайской Народной Республики в Украине.

"30 и 31 января с 18:00 до 21:00 здание Киевской городской государственной администрации будут подсвечиваться по случаю Праздника Весны – Нового года по китайскому календарю. Как известно, в 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля. Его символом станет Черный или Синий Водяной Тигр", – уточнили в КГГА.

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В пресс-службе напомнили, что в предыдущие годы этот праздник украинская столица традиционно отмечала фестивалем гигантских китайских фонарей.

Как сообщалось ранее, Новый год по китайскому календарю наступит 1 февраля 2022 года в 05:03 по пекинскому времени, а закончится 21 января 2023-го. По киевскому времени празднование начнется 31 января в 23:03.

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