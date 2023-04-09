В Киеве в ботсаду Фомина расцвели первые магнолии. Фото

В Ботаническом саду имени Александра Фомина расцвели первые магнолии. Здесь растет несколько видов, поэтому киевляне и гости столицы уже могут увидеть их цветы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Увидеть растения можно, приехав на станцию метро "Университет".

"Первые магнолии уже расцвели в Киевском ботаническом саду имени Фомина. В этом саду произрастают несколько их видов. И уже скоро можно будет увидеть и розовые цветы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть первые расцветшие магнолий, а также то, что эта локация уже начала привлекать киевлян и гостей столицы, желающих увидеть растения и сфотографировать их.

Магнолия – крупный род растений семейства магнолиевых, названный именем французского ботаника Пьера Маньоля. Род содержит более 300 видов.

Напомним, в Киеве в начале апреля для посетителей открыли парк "Муромец". Желающие смогут прогуляться по его территории или кататься на велосипеде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в апреле у "Добропарка" начинается период цветения. Он продлится до октября, и будет разбит на несколько периодов.

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