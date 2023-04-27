В Киеве в 2000-х годах вблизи метро "Левобережная" хотели построить высотку в виде Тризуба. Фото

У Киева во второй половине 2000-х годов вблизи станции метро "Левобережная" должна была быть построена высотка в виде Тризуба. Автором проекта выступал действующий, на то время, архитектор столицы Сергей Бабушкин.

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Уникальное фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно увидеть, как выглядела бы эта локация, если бы здание построили.

"Высотка в виде Тризуба. Массив Левобережный, улица Никольско-Слободская. Архитектор Бабушкин, 2005 год. Не реализовано", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованному эскизу, высотка должна была заявиться на месте или рядом с недостроенным зданием Госснабжения, на улице Митрополита Шептицкого.

Стоит добавить, что автор проекта – Сергей Вячеславович Бабушкин. Это советский, украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины, профессор Международной академии архитектуры, главный архитектор Киева (1996-2003).

Среди реализованных работ архитектора есть реконструкция Майдана Незалежности и жилой комплекс на улице Грушевского, 9-а.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1890-х годов через Бессарабскую площадь пролегала трамвайная линия, а рядом размещался один из самых больших в городе рынков. Благодаря работам неизвестного фотолюбителя до нас дошли снимки этой местности.

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