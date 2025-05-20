В Киеве уже зарегистрировали 76 случаев гепатита А: названа вероятная причина вспышки

В Киеве, по последним данным, заболевание гепатита А диагностировали у 76 человек, среди которых 35 – дети. 30 заболевших были госпитализированы. Продолжается установление источника заражения, но предварительно специалисты говорят об одноразовом загрязнении системы централизованного водоснабжения.

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Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Киева, глава столичного центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак. Он добавил, что среди госпитализированных наблюдается легкое или среднее течение болезни.

Вспышка гепатита А пока наблюдается в одном, Соломенском районе города.

"Мы вместе с Департаментом здравоохранения КГГА провели масштабное обследование контактных лиц, протестировали в парке Отрадном 640 жителей, среди которых 15 получили положительный результат быстрых тестов. Дополнительно у этих людей отобраны пробы для лабораторного исследования. На этой неделе продолжим обследовать людей", – сообщил санврач.

Сейчас для предотвращения распространения заболевания в микрорайоне начали вакцинацию от гепатита, и прививки уже получили почти 700 человек. Но эта вакцинация не входит в обязательный календарь прививок, поэтому ее надо приобрести за собственные средства (от 900 грн за дозу для ребенка до 1100 грн для взрослого).

По словам Сергея Чумака, еще продолжается установление источника заражения; предварительно подозревают, что причиной могло стать одноразовое загрязнение системы централизованного водоснабжения. Такое загрязнение могло произойти где-то в середине или в конце марта.

Именно тогда, говорит санврач, поступали жалобы от жителей Отрадного на необычный запах и привкус воды. Правда, тогда специалисты в пробах воды из водопровода, бюветов, и даже из озера, расположенного в микрорайоне, вируса гепатита А не обнаружили.

Так или иначе, но сейчас проводятся внеплановые мероприятия государственного контроля в учреждениях в микрорайоне. А городские власти вместе с центром контроля и профилактики болезней МОЗ Украины и Киевводоканалом проверяют магистрали и водопроводные колодцы.

Как сообщал OBOZ.UA, вспышка гепатита А наблюдается не только в столице. Заболело уже 200 человек в разных регионах страны. Хотя больше всего случаев болезни зафиксировано именно в Киеве, в также на Закарпатье, и во Львовской области.

Гепатит А, или болезнь Боткина, поражает печень. Вирус передается из-за несоблюдения личной гигиены в быту – например, когда кто-то из семьи болен, из-за употребления загрязненных продуктов, сырой воды и тому подобное. Вирус гепатита А достаточно долго сохраняется во внешней среде (в воде - до нескольких месяцев).

Первый эпизод группового заболевания гепатитом А в столице был зафиксирован в первых днях мая, когда за трое суток поступило сразу 15 экстренных сообщений о таких случаях.

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