Десятки инфицированных и закрытые школы: в Киеве гепатит А поразил целый микрорайон. Что происходит

В Украине вспышка гепатита А. Заболело уже 200 человек в разных регионах страны. Больше всего случаев болезни зафиксировано на Закарпатье, Львовщине и в Киеве. В столице гепатит А зафиксирован в одном микрорайоне, хотя болезнь уже распространяется и на другие участки. Закрыто шесть школ, специалисты берут пробы воды и выясняют сколько фиксировалось аварий на водопроводах и бюветных комплексах.

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В Киеве проверяют бюветы

В Киеве уже зафиксировано 40 случаев гепатита А, в основном среди детей. Основной очаг выявлен в Соломенском районе столицы, в микрорайоне Отрадный в районе улиц Шалимова и Донца. Тут уже закрыто шесть школ, дети перешли на дистанционное обучение.

Первые случаи болезни зафиксированы уже 8 мая, за сутки число больных выросло до 8 человек.

Родители жалуются, что им толком ничего не говорят о причинах такой вспышки. На форумах мамы подозревают, что причиной могут быть бюветы с водой. А еще подозревают питание в школах, мол, если поставщик еды один и только в этом районе, то вполне возможно причины искать нужно там.

Однако главный санитарный врач Киева Сергей Чумак уверяет, что еще в выходные были взяты пробы воды в бюветах в этом микрорайоне, лабораторные исследования ничего не выявили.

В "Киевводфонд" и "Киевводоканал" направлен запросы о возможных авариях на водопроводных сетях. В "Киевводфонде" сообщили о нескольких регламентных работах в этих бюветах еще в первом квартале этого года.

Хотя увеличение случаев гепатита А наблюдается и в других регионах Украины.

На Закарпатье в Хустском районе в селе Иза также обнаружен гепатит А. К врачам уже обратились 11 человек с симптомами инфекции. Для небольшого села это немаленькая цифра. Из-за этого в населенном пункте запрещены массовые гуляния (свадьбы, празднования) до 21 июня, также закрыты учреждения образования", – сообщают в Хустской городской администрации.

Санитарные службы будут проверять объекты торговли, брать пробы, а также будут дезинфицировать воду. Жителей просят ограничить контакты, избегать людных мест, использовать только кипяченую воду, соблюдать личную гигиену. И при первых симптомах – тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обращаться к врачу.

В Кривом Роге, Днепре, Каменском фиксируют случаи заболевания среди взрослых. На Львовщине также с начала года зафиксировано 34 случая, четыре из них – в апреле.

Известно, что 56-летний мужчина со Львовской области заболел гепатитом А. Он рассказывал, что был в горах на Ивано-Франковщине с друзьями и выпил там из источника чистой воды. Через несколько дней у него появились признаки болезни, и он попал в больницу.

Через воду или еду

Професор, врач-инфекционист, зав. кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета Сергей Крамарев говорит, что в столице число детей, заболевших гепатитом А потихоньку растет. Случаи заболевания фиксируются и в других районах Киева.

"Это вспышка гепатита А. Пару лет назад в Виннице была вспышка, там число заболевших перевалило за 200 человек. Ситуация тревожная, но службы работают и инфекцию локализуют", – говорит Сергей Александрович.

Причины подобных вспышек могут быть разные. Часто это водный путь, либо продукты питания. Хотя точный источник инфекции еще не установлен.

Крамарев говорит, что в период вспышки можно и нужно вакцинироваться от гепатита А особенно тем, кто может иметь контакты с заболевшими.

"Вакцина в календаре прививок значится как "рекомендованная". Т.е. ее можно даже приобрести самим в аптеках и вакцинироваться", – считает Крамарев.

Также доктор советует соблюдать обязательную гигиену, чаще мыть руки с мылом, поскольку этот вирус передается именно через грязные руки. Кипятить воду, употреблять только проверенную пищу, тщательно мыть овощи и фрукты.

Инкубационный период заболевания может длиться до 45 суток. Частые симптомы гепатита А: высокая температура, слабость, боли в мышцах, тошнота.

Возможно пожелтение кожи, потемнение мочи. В таких случаях нужно немедленно обращаться за помощью к врачу.