В Киеве утром образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 28 сентября, утром на столичных дорогах образовались многочисленные пробки. Проблемы с трафиком наблюдаются во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Гаванском, Патона та Метро мостах.

Проблемы с движением зафиксировали на проспектах Романа Шухевича (в сторону правого берега – ДТП в районе ТРЦ SkyMall), Владимира Маяковского (в сторону проспекта Шухевича), Степана Бандеры (от станции "Почайна" и до станции городской электрички "Зенит"), Героев Сталинграда (от института Гидробиологии в сторону проспекта Бандеры), Освободителей, Броварском (в сторону правого берега), Соборности (в сторону моста Патона), Юрия Гагарина и Николая Бажана (от метро "Осокорки" и в сторону Южного моста).

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Тянучки образовались на проспектах Победы (в сторону центра), Воздухофлотском (в сторону проспекта Победы), Академика Глушкова (до ВДНХ), Голосеевском (до метро "Голосеевская"), Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади) и Академика Палладина.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Братиславской и Миропольской (в сторону метро "Черниговская"), Богатырской (при въезде в город и в районе метро "Почайна"), Скляренко (в сторону Подола) и Кирилловской (ДТП), Жилянской, Борщаговской (ДТП), Елены Телиги (в сторону Дорогожичей), Вадима Гетьмана (в обе стороны) и Большой Васильковской.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Чоколовском (в обе стороны), на Набережном, Надднепрянском и Харьковском шоссе, Днепровской набережной, а также Кольцевой (ремонтные работы и ДТП) и Окружной дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во время движения загорелся автомобиль SEAT на улице Вышгородской.