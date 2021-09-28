В Киеве утром образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта
В Киеве во вторник, 28 сентября, утром на столичных дорогах образовались многочисленные пробки. Проблемы с трафиком наблюдаются во всех районах столицы.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Гаванском, Патона та Метро мостах.
Проблемы с движением зафиксировали на проспектах Романа Шухевича (в сторону правого берега – ДТП в районе ТРЦ SkyMall), Владимира Маяковского (в сторону проспекта Шухевича), Степана Бандеры (от станции "Почайна" и до станции городской электрички "Зенит"), Героев Сталинграда (от института Гидробиологии в сторону проспекта Бандеры), Освободителей, Броварском (в сторону правого берега), Соборности (в сторону моста Патона), Юрия Гагарина и Николая Бажана (от метро "Осокорки" и в сторону Южного моста).
Тянучки образовались на проспектах Победы (в сторону центра), Воздухофлотском (в сторону проспекта Победы), Академика Глушкова (до ВДНХ), Голосеевском (до метро "Голосеевская"), Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади) и Академика Палладина.
Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Братиславской и Миропольской (в сторону метро "Черниговская"), Богатырской (при въезде в город и в районе метро "Почайна"), Скляренко (в сторону Подола) и Кирилловской (ДТП), Жилянской, Борщаговской (ДТП), Елены Телиги (в сторону Дорогожичей), Вадима Гетьмана (в обе стороны) и Большой Васильковской.
Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Чоколовском (в обе стороны), на Набережном, Надднепрянском и Харьковском шоссе, Днепровской набережной, а также Кольцевой (ремонтные работы и ДТП) и Окружной дорогах.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во время движения загорелся автомобиль SEAT на улице Вышгородской.