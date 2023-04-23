В Киеве уровень воды в Днепре снижался всю неделю: какие локации еще подтоплены

В Киеве в воскресенье, 23 апреля, продолжают фиксировать дальнейшее падение уровня воды в реке Днепр. Затопленными остаются пойменные территории города и некоторые участки садово-дачной застройки.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Специалисты отслеживают ситуацию с наводнением в столице.

"По состоянию на 10:00 23 апреля уровень воды на реке Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 303 см. Этот показатель на 5 см меньше чем вчера. Всю неделю половодье идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово -дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", – уточнил Попко.

Следует добавить, что пик наводнения в столице синоптики прогнозировали на 22 апреля.

Напомним, ранее в Деснянском районе Киева в результате подъема воды затопило прибрежную полосу недалеко от парка "Муромец" возле Северного моста. Поэтому некоторые киевляне ловили рыбу прямо с частично подтопленной парковки между машинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева молодежь устроила водные аттракционы на затопленной парковке у Северного моста. Ребята с помощью автомобилей катались на надувных матрасах.

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