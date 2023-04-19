В Киеве синоптики несколько дней подряд фиксируют уменьшение уровня воды в Днепре

В Киеве несколько дней подряд специалисты фиксируют уменьшение уровня воды в реке Днепр. По состоянию на среду, 19 апреля, остаются затопленными пойменные территории города.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Сейчас в столице не зафиксированы аварийные подтопления.

"По информации Укргидрометцентра по состоянию на 8:00 19 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах Киева составляет 9 343 см по Балтийской системе. Что на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений – ІІ (оранжевый). То есть, сейчас паводок несколько дней подряд идет на убыль", – рассказал Попко.

Он уточнил, что рождает наблюдаться подтопление пойменных территорий города. Это острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Пик паводка ожидается 22 апреля.

"До критического уровня воды в Днепре еще 72 см (критический уровень - 9 415 см). По всем прогнозам – нынешний половодье не достигнет этой отметки", – резюмировал Попко.

Напомним, в Киеве из-за весеннего паводка может изменить цвет вода, которая течет из кранов в домах жителей столицы. Однако это никак не влияет на ее качество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столичном Гидропарке в результате наводнения затопленными оказалась значительная часть территории. В настоящее время единственными посетителями парка являются рыбаки и утки.

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