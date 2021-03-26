В Киеве уничтожили вековые дубы в Голосеевском лесу – в Госэкоинспекции назвали причину. Фото

В Киеве разгорелся скандал из-за того, что неизвестные под видом рабочих коммунальной службы, срезали 17 вековых дубов в Голосеевском лесу.

Об этом сообщил паблик "Клуб Коренного Киевлянина".

"За Сельскохозяйственным переулком, возле ботанического сада НУБиП, представитили "Зеленстроя" срезали 17 вековых дубов. У них на руках были документы о том, что они имеют право срезать сухостой. Однако ни один из дубов не был сухим", – сообщили в паблике.

Там же уточнили, что представители коммунальной службы ответили людям, что деревья росли не на территории Голосевского парка, а в ботаническом саду Национального университета биоресурсов и природопользования и у них есть на это полное право.

Как оказалось, КО "Киевезеленстрой" не имеет к этому случаю никакого отношения. Руководство коммунального объединения уже отправило жалобу в Государственную экологическую инспекцию Украины.

В ДЭИ Столичного округа OBOZREVATEL сообщили, что выезжали на место инцидента, в пятницу, 26 марта, для выяснения всех обстоятельств ЧП.

"При выезде на место установлено удаления 12-ти дубов, 1 - гоклена и 1-й березы, которые находились в аварийном и сухостойном состоянии, а также без имеющейся коры на стволах из-за пребывания в сухостойном состоянии длительное время. Удаление осуществлено представителями Ботанического сада НУБИП на основании акта обследования зеленых насаждений, подлежащих удалению от 15.07.2019 N 763-А, обследование было связано со сносом аварийных и сухостойных деревьев ", – сообщили OBOZREVATEL в Госэкоинспекции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевские власти хотят через суд обязать Минобороны реставрировать дом Сикорского в Киеве.