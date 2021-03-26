КГГА хочет через суд обязать Минобороны реставрировать дом Сикорского в Киеве

Минобороны Украины хотят через суд обязать как можно быстрее провести реставрацию дома Сикорского в Киеве

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, речь идет о здании, которое является памятником национального значения, передает пресс-служба КГГА.

"Генпрокуратура в исковом заявлении отметила бездействие Министерства культуры. Поэтому неудивительно, что борьба за очередную достопримечательность, которая расположена в Киеве, происходит именно по представлению столичного Департамента культурного наследия. Та же ситуация и с Гостиным двором, за который уже семь лет подряд борется столичная община", – отметил Мондриевский.

Он напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко неоднократно обращался в Кабмин о передаче в коммунальную собственность дом Сикорского.

Полгода назад Киевсовет также в очередной раз призвал Кабмин передать это здание в собственность общины столицы. Однако никаких сдвигов так и не произошло.

Дом Сикорского – здание в Киеве, памятник истории национального значения, расположенная на улице Ярославов Вал, 15 Б.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевского горсовета 23 февраля обратился к правительству с просьбой завершить передачу Гостиного двора общине города.