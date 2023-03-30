В Киеве в этом году появится большая рекреационная зона и продолжат обновлять парки и скверы, – Кличко

В столице в этом году появится большая рекреационная зона. Она соединит между собой парк "Наталка", набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"Работы по возведению пешеходного моста и обустройству острова Оболонский – как части большой рекреационной зоны – продолжаются. Надеюсь, нашим планам ничего не помешает, и уже в этом году мы представим еще одну жемчужину зеленого Киева", – отметил мэр столицы.

Кличко напомнил, что на строительство пешеходного моста бюджетных денег город не привлекает. Строительство проходит за средства меценатов и средства Метрополии Великого Парижа. Иностранные партнеры выделили помощь именно на этот проект.

Также в этом году в столице планируют продолжить ремонтные работы и начать капремонты более чем в 30 скверах и парках. В частности, капитальный ремонт парка отдыха между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской – вокруг озера Серебряный Кил; сквера им. Кошица в Дарницком районе; сквера на Контрактовой площади в Подольском районе; сквера по Владимирскому проезду в Шевченковском районе. Частичный ремонт будет осуществлен в парке "Гидропарк" в Днепровском районе.

В некоторых зеленых зонах обустроят дорожки с ФЭМ, велодорожки, установят новые скамьи и урны, систему полива, современное освещение и видеонаблюдение. Осуществят благоустройство территорий. При необходимости установят спортивные площадки с тренажерами, детские площадки, площадки для выгула собак, общественные туалеты.