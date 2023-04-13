Без машин, билбордов и знаков: дизайнер показал, как выглядела бы пешеходная набережная Киева. Видео

Графический дизайнер из Гамбурга Ян Каменски создал анимационный ролик, посвященный Киеву. Он попытался пофантазировать, как могла бы выглядеть столичная набережная, будь она пешеходной.

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Вместо автомобилей и засилья наружной рекламы Каменски представил на набережной зеленую зону отдыха. Результат полета фантазии графического дизайнера показали на странице Инфо Киев в Facebook.

"Набережная Киева: без автомобилей, рекламы и знаков! Графический дизайнер из Гамбурга Ян Каменски создал анимационный ролик Visual Utopia, в котором представил, как могла бы выглядеть столичная набережная без автомобилей и билбордов", – отмечается в комментарии к ролику.

На анимированных кадрах, где изображена столичная набережная, она постепенно очищается от рекламы, автомобилей, асфальта и столбов вдоль дороги. Бетонное покрытие меняется на зеленый оазис с тенистыми аллеями и скамейками для отдыха. Там, где курсировал непрерывный поток авто – гуляют влюбленные пары и мамы с детьми.

Напомним, ранее стало известно, что 13 апреля в Киеве из-за подъема воды затопило набережную на Подоле. На опубликованных в сети фото и видео видно, что вода начала затапливать набережную, где любят сидеть рыбаки и прогуливаются жители Киева.

Также сообщалось, что в Киеве появилась минискульптура, посвященная меценатам-сахарозаводчикам, приобщившимся к развитию Киева в начале ХХ века. Это 39-я мини-скульптурка в рамках проекта Юлии Бевзенко "Ищи!", рассказывающая историю Киева.