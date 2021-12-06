В Киеве таксист отказался везти пассажиров: заявили, что ненавидят украинский язык. Видео

В Киеве таксист отказался вести пассажиров, которые заявили, что ненавидят украинский язык. Водитель попросил женщину и ее спутника покинуть салон автомобиля.

Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев. Пассажиры возмутились и начали угрожать работнику службы такси (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, во время поездки женщина, которая сидела на заднем сидении, заявила, что ненавидит украинский. Водитель остановил машину и попросил пассажиров покинуть салон, так как он не будет их везти дальше из-за такого отношения к государственному языку.

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Спутник пассажирки начал оскорблять таксиста и угрожать ему требуя, чтобы тот продолжил поездку.

В свою очередь водитель еще несколько раз вежливо попросил мужчину и женщину выйти и отдал им деньги за поездку. Перед тем как выйти из машины, пассажир назвал таксиста националистом и тварью.

Напомним, ранее языковой скандал произошел в городе Хмельницкий после того, как местная жительница вызвала полицию по факту жестокого обращения с домашним котом. Полицейский, который прибыл на вызов, категорически отказался переходить на украинский язык и посчитал подобное требование от заявительницы "излишеством".

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что киевская блогерша Анастасия Польских оскандалилась после заявления о том, что считает украинский язык мерзким.