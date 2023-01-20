Киев возглавил рейтинг украинских городов по количеству переименованных улиц в 2022 году

Киев стал лидером среди украинских городов по количеству переименованных топонимов в 2022 году. Кроме того, в рейтинг попали, в частности, Винница и Кривой Рог.

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Об этом говорится в исследовании Transparency International Ukraine. Процесс дерусификации в украинских городах продвигается достаточно активно.

"С начала широкомасштабной войны в 33 городах из топ-50 Рейтинга прозрачности 2021 года переименовали около 2200 топонимов. В частности, изменили названия улиц, бульваров, площадей, скверов, районов и даже озер и теплоходов. Показательно, что в Павлограде пришлось переименовать каждую 5-ю улицу (всего изменено название для 61 топонима)", – говорится в сообщении.

Так, лидерами по количеству переименованных топонимов являются следующие города:

Киев (237);

Винница (232);

Кривой Рог (183);

Каменское (182);

Сумы (179);

Кременчуг (142);

Черкассы (105).

Как отметили в пресс-службе КГГА, вскоре в Киеве еще будут переименованы станции метро, а более чем 30 городским объектам будут возвращены исторические названия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева хотят переименовать одну из улиц в честь выдающегося грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.

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