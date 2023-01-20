Киев возглавил рейтинг украинских городов по количеству переименованных улиц в 2022 году
Киев стал лидером среди украинских городов по количеству переименованных топонимов в 2022 году. Кроме того, в рейтинг попали, в частности, Винница и Кривой Рог.
Об этом говорится в исследовании Transparency International Ukraine. Процесс дерусификации в украинских городах продвигается достаточно активно.
"С начала широкомасштабной войны в 33 городах из топ-50 Рейтинга прозрачности 2021 года переименовали около 2200 топонимов. В частности, изменили названия улиц, бульваров, площадей, скверов, районов и даже озер и теплоходов. Показательно, что в Павлограде пришлось переименовать каждую 5-ю улицу (всего изменено название для 61 топонима)", – говорится в сообщении.
Так, лидерами по количеству переименованных топонимов являются следующие города:
- Киев (237);
- Винница (232);
- Кривой Рог (183);
- Каменское (182);
- Сумы (179);
- Кременчуг (142);
- Черкассы (105).
Как отметили в пресс-службе КГГА, вскоре в Киеве еще будут переименованы станции метро, а более чем 30 городским объектам будут возвращены исторические названия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева хотят переименовать одну из улиц в честь выдающегося грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.
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