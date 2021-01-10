В Киеве создали "цепь солидарности" в поддержку протестов в Беларуси. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь столицы
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В Киеве создали 'цепь солидарности' в поддержку протестов в Беларуси. Фото

В Киеве на Майдане Независимости сделали "цепь солидарности" в знак поддержки протестов в Беларуси. Так, люди с бело-красно-белыми флагами выстроились по улице Крещатик.

Как стало известно, подобные акции в столице проходят еженедельно. Об этом пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам одного из участников, гражданина Юрия Щучко, таким образом люди идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине. Он отметил, что из-за локдауна сейчас они решили устроить "цепь солидарности".

В Киеве на Майдане Независимости сделали "цепь солидарности"

Так, на снимках видно, что все участники акции стоят в медицинских масках и соблюдают дистанцию.

Активист отметил, что с помощью такого мероприятия украинцы "выражают свою солидарность тем людям, которые остались на территории Республики Беларусь и до сих пор борются с режимом президента Александра Лукашенко".

"Цепь солидарности" на Майдане Независимости

Кроме того, Щучко добавил, что летом он сам участвовал в протестах в Беларуси, но был задержан. По его словам, против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа мужчина приехал в Украину и сейчас живет здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.

  • Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, оппозиционерка Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1%.

  • В то же время независимый подсчет голосов на оппозиционной платформе "Голос" показал беззаговорочную победу Тихановской.

  • Силовики жестоко разгоняли акции протеста, используя свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.

  • 6 ноября Совет Европейского Союза утвердил дополнительный список санкций за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они коснулись и Лукашенко. После этого аналогичный шаг сделала Канада.

  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель заявил, что режим Лукашенко больше не получит ни одного евро от Европейского Союза.

  • 20 ноября санкции против Беларуси ввела Украина.

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