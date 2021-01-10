У Києві створили "ланцюг солідарності" на підтримку протестів у Білорусі. Фото
У Києві на Майдані Незалежності зробили "ланцюг солідарності" на знак підтримки протестів у Білорусі. Так, люди з біло-червоно-білими прапорами вишикувалися по вулиці Хрещатик.
Як стало відомо, подібні акції в столиці проходять щотижня. Про це пише "Укрінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За словами одного з учасників, громадянина Юрія Щучко, так люди йдуть маршем до посольства Республіки Білорусь в Україні. Він зазначив, що через локдаун зараз вони вирішили влаштувати "ланцюг солідарності".
Так, на знімках видно, що всі учасники акції стоять в медичних масках і витримують дистанцію.
Активіст зазначив, що за допомогою такого заходу українці "висловлюють свою солідарність тим людям, які залишилися на території Республіки Білорусь і досі борються з режимом президента Олександра Лукашенка".
Крім того, Щучко додав, що влітку він сам брав участь у протестах у Білорусі, але був затриманий. За його словами, проти нього порушили кілька адміністративних і кримінальних справ, тому в кінці серпня чоловік приїхав в Україну і зараз живе тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з 9 серпня в Білорусі тривають масові протести проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни.
Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців, опозиціонерка Світлана Тихановська посіла друге місце з 10,1%.
Водночас незалежний підрахунок голосів на опозиційній платформі "Голос" показав безперечну перемогу Тихановської.
Силовики жорстоко розганяли акції протесту, використовуючи світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети. Сотні протестувальників були травмовані та поранені. Кількість затриманих обчислюється десятками тисяч.
6 листопада Рада Європейського Союзу затвердила додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів у Білорусі. Зокрема, вони стосувалися й Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила Канада.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що режим Лукашенка більше не отримає жодного євро від Європейського Союзу.
20 листопада санкції проти Білорусі запровадила Україна.