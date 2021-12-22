В Киеве сняли рекламный ролик для Mercedes-Benz. Видео

В нескольких районах Киева украинский продакшн "23/32 films" снял рекламный ролик для немецкого производителя авто Mercedes-Benz. Среди прочего, на кадрах можно узнать Дарницкий мост.

Об этом сообщило издание The Village Україна. Часть съемок проводили на крыше столичной многоэтажки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В ролике, который называется Timeless, авторы попытались показать Mercedes как актуальный и неподвластный времени бренд.

Видео дня

Кроме Дарницкого моста, съемки проходили и в других районах Киева, а также на крыше одной из столичных многоэтажек, и дворах города.

Напомним, ранее немецкая компания Mercedes-Benz представила новый тизер концептуального электрического концепта Vision EQXX. Официальная премьера модели запланирована на 3 января.

Концепт Vision EQXX является прообразом компактного легкового автомобиля, который сможет преодолевать на одной зарядке 1000 км в ездовом цикле WLTP.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новый электрический спорткар Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ уже доступен для заказа в Украине. Первые экземпляры приедут к своим владельцам в первой половине будущего года.