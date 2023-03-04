В Киеве слышали звуки ''взрыва'': при чем здесь снежная гроза и как она выглядит

В субботу вечером, 4 марта, жителей Киева напугал громкий звук, который они спутали со взрывом. Также в небе видели вспышки. На самом же деле с войной эти явления не имеют ничего общего – в столице Украины заметили снежную грозу.

Видео дня

Кадры погодного явления OBOZREVATEL отправил подписчик. Также фото и видео публиковали в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Было! Два раза", "На полнеба блеснула", "Молния, ты нас так не пугай", "Да, а теперь еще и снег пошел)", "Никогда такого не видела – снег и молния", "Да, видела. Прогноз погоды вообще показывал, что будет снег в 23:00. Но гроза", "Если молния на голые деревья, это не очень хорошо!" – писали киевляне.

Снежная гроза – это довольно редкое метеорологическое явление, которое происходит примерно 5-6 раз в год. Во время грозы вместо дождя с неба падает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

У украинских метеорологов отдельного термина для этого явления нет. Обычно они сообщают, что одновременно фиксируются гроза и ливневый снег.

Напомним, что около месяца назад в Киеве и ряде других городов Украины можно было наблюдать еще одно редкое природное явление – лунное гало. Оно имеет вид большого яркого круга вокруг источника света – Луны.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца субботы, 4 марта, в западных, северных, центральных и восточных регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Причиной послужило значительное усиление ветра и его шквальные порывы.

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