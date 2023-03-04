В Украине было объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода. Карта

До конца субботы, 4 марта, в западных, северных, центральных и восточных регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Причиной послужило сильное усиление ветра и его шквальные порывы.

Видео дня

С упреждением выступил Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики предоставили карту с обозначением областей, где ожидается ухудшение погодных условий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По прогнозу специалистов, в течение 4 марта почти по всей Украине, кроме южной части, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Речь идет о I уровне опасности – желтом.

В Укргидрометцентре предупредили, что такое ухудшение погодных условий может привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В частности, сильный ветер наблюдался в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской областях и столице Киев.

Кроме того, швальные порывы ветра были в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Синоптики говорят, что Луганщину и Донетчину, а также южные регионы и украинский Крым такие погодные условия не коснутся.

Ранее в Укргидрометцентре отметили, что сильный ветер в Украине 4 марта местами принесет мокрый снег и дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что до 12 марта в Украине будет преимущественно плюсовая температура днем, но ночью возможны небольшие заморозки. В то же время в некоторых областях он прогнозирует сильные осадки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!