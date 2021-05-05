В Киеве запустят скоростной трамвай в центр города: объявлен важный тендер

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на технико-экономическое обоснование проекту продолжение линии правобережного скоростного трамвая до Дворца Спорта с заездом на Вокзальную площадь.

Соответствующий тендер уже опубликован на Prozorro.

Торги должны состояться после 12 мая. Конечный срок подачи документации – 20 мая. Ожидаемая стоимость разработки ТЭО - 4,5 миллиона гривен.

Отметим, что скоростной трамвай соединял Борщаговку с центром города с 1977 по 2001 год. Правда, в начале "нулевых" линию разобрали якобы из-за ремонта теплотрассы на улице Саксаганского. С тех пор киевляне неоднократно просили городские власти восстановить трамвайное сообщение Борщаговки с центром города.

Мэр Киева Виталий Кличко в 2018 году отметил, что продолжение линии трамвая к "Дворца Спорта" входит в планы городских властей.

Напомним, решение о строительстве трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции Киевского метрополитена "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь горвласти приняли в марте 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, В столице продолжается строительство двух станций Сырецко-Печерской линии на Виноградарь – "Мостицкой" и "Проспекта Правды". Недавно Киевсовет выделил 1, 5 миллиарда гривен на достройку станций.