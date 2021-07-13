В Киеве самокаты не смогут ездить быстрее 20 км в час: названа причина

В Киеве сервисы проката электросамокатов ограничили максимальную скорость движения этих транспортных средств до 20 км/час. Такое решение компании приняли после подписания соответствующего Меморандума с Киевской городской государственной администрацией.

Об этом OBOZREVATEL сообщил замглавы КГГА Константин Усов. Он отметил, что сервисы проката уже начали маркировать свои электросамокаты специальными номерами. У каждого своя уникальная серия:

Bolt – A, В, С

Jet – J, Е

BikeNow – N

Kiwi – K

Scroll Bird – O, S

Zelectra – Т, Z

Vzhooh – V

Теперь на улицах города прокатные самокаты двигаться с максимальной скоростью 20 км/ч. Операторы программно заблокировали возможность превысить скорость.

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"На полную имплементацию пунктов Меморандума мы дали операторам примерно месяц – технологическое исполнение некоторых требует времени или даже изменения бизнес-модели", – рассказал Константин Усов.

Он также отметил, что электросамокаты пока находятся вне законодательного поля Украины, однако городские власти будут делать все, чтобы обеспечить комфортные условия всем участники дорожного движения в столице.

"Мы надеемся, что операторы будут добросовестно выполнять требования, прописанные в нашем Меморандуме. Конечно, полиция пока не может самостоятельно наказывать за нарушения на этом виде транспорта, но я уверен, что частные компании обеспечат взятые на себя обязательства", – резюмировал Усов.

Напомним, в Запорожье Шевченковский районный суд постановил взыскать 127 тысяч гривен с водительницы электросамоката, которая наехала на тротуаре на человека. Пострадавшая получила перелом бедра. Об этом говорится в решении от 19 апреля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве участились случаи, когда люди травмируются во время езды на электрических самокатах, а ответственности за это никто не несет. В Верховной Раде уже в сентябре этого года должны рассмотреть законопроект, который сделает водителей самокатов полноценными участниками дорожного движения.

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