В Киеве на левом берегу прорвало водопровод. Фото с места ЧП

В Киеве на Дарницком бульваре возле проезжей части прорвало водопровод. Из-за ЧП улицу затопило, а проехать по ней было почти невозможно

Об этом сообщили на официальной странице Киевводоканала в Facebook. Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, по адресу Дарницкий бульвар, 5, около 15:00.

По словам коммунальщиков, утечка воды из-под земли на проезжей части на Дарницком бульваре произошла в результате повреждения водопроводной сети.

Также они заверили, что работают над устранением аварии.

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"Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии собственными силами. Все абоненты подключены к водоснабжению", – сказано в сообщении.

В то же время, как сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram на дорогу вылилось много воды, поэтому проезд там почти невозможен.

Водителям советовали объезжать этот участок дороги.

"Пламенный привет коммунальным службам города из апокалипсиса, который произошел на Дарницком бульваре. Проезд практически невозможен. Объезжайте", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая, в центре Киева прорвало водопровод. Происшествие случилось на улице Владимира Антоновича, 176 недалеко от ТРЦ "Ocean Plaza".

20 мая на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосетях. В результате прорыва трубы из-под земли хлынул поток кипятка высотой 10 метров.