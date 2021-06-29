В Киеве из-за прорыва трубы дорога превратилась в реку. Видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 29 июня, из-за прорыва трубы, водой залило проезжую часть. Инцидент произошел на пересечении улиц Михаила Ломоносова и Маричанской.

На видео, размещенном Telegram-каналом Киев без цензуры, можно увидеть, что вода вытекает из щелей в асфальте (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дали воду. Киев – пересечение Ломоносова и Маричанской", – говорится в сообщении к видео.

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Отметим, что рядом с местом прорыва припарковано несколько автомобилей, а из-за того, что авария произошла прямо на дороге, никто из автолюбителей не рискует проезжать там, чтобы машина не провалилась

Добавим, в связи с подготовкой к отопительному сезону в Киеве продолжаются гидравлические испытания теплосетей. В частности, до с 23 июня по 7 июля такие работы проведут в Соломенском районе столицы.

Из-за изношенности труб, коммунальщики часто фиксируют аварии и прорывы. В "Киевтеплоэнерго" отметили, что для оперативного устранения возникших во время испытаний повреждений, работают 35 аварийных бригад.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 22 июня в результате прорыва трубы образовался большой фонтан. Инцидент произошел на улице Электриков.