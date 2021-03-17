Украина оказалась на грани нового локдауна: смертность растет, 'безопасных' областей не осталось

В Украине, как и весной минувшего года, могут вновь ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. В Минздраве предупредили, что такой сценарий станет возможным, если более половины областей окажутся в "красной" зоне. Сейчас их там всего четыре, однако пополнить ряды "изолированных" рискуют сразу 16 регионов, которые накануне стали "оранжевыми".

в Украине значительно выросло суточное количество госпитализаций и летальных исходов. За последних десять дней в больницу попали около 22 тысяч человек (каждый четвертый-пятый инфицированный), более двух тысяч пациентов скончались.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас в Украине продолжает действовать адаптивный карантин, который установлен до 30 апреля. В зависимости от эпидемиологических показателей (заболеваемость, госпитализации, загруженность больниц и т.д.) каждый регион может попасть в "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону, которые сопровождаются соответствующими ограничениями.

Состоянием на 17 марта в "красной" зоне находятся четыре области:

Житомирская;

Закарпатская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская.

Из самых болезненных для общества ограничений можно назвать закрытие ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, кафе и ресторанов (работают только на вынос).

На "красную" зону появилось еще 16 кандидатов, но пока они "оранжевые": Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом нет ни одной области из "зеленой" зоны, а "желтых" осталось всего четыре: Ривненская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская.

На вспышку коронавируса в регионах обратили внимание даже местные власти, в том числе те, кто ранее активно выступали против ограничений правительства. В частности, во Львове с 19 марта до 28 марта будет введен усиленный карантин. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, в регионе сложилась сложная ситуация с COVID-19: растет как количество госпитализаций, так и обращений к медикам со стороны местных жителей.

"Еще на прошлой неделе областная комиссия ТЭБ и ЧС [по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций] рекомендовала учебным заведениям перейти на дистанционное обучение, кроме начальных классов. Уже около 50% школ это сделали. Таким образом мы хотим на две недели разорвать цепочку распространения болезни. Сейчас есть примерно более 2 тысяч госпитализированных. Есть более 3 973 койкомест, есть обеспечение кислородом. Сейчас ситуация контролируемая, но если количество госпитализированных будет расти, то мы можем попасть в "красную" зону", – прокомментировал заместитель главы Львовской облгосадминистрации Иван Собко.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области Дмитрий Михалец рассказал, что теперь в заведениях общественного питания посетителям обязательно будут мерять температуру, за одним столом разрешат сидеть максимум четырем клиентам.

"Все заинтересованы в том, чтобы область не попала в "красную" зону. Следят за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и в транспорте. 17 тысяч штрафа, если зафиксировано несоблюдение норм по количеству перевозки пассажиров в связи с пандемией COVID-19", – говорит он.

В Винницкой области из-за увеличения госпитализации пациентов с коронавирусом еженедельно увеличивают количество коек в медицинских учреждениях.

"В 28 опорных больницах области, по состоянию на 16 марта, в стационаре находится 1 566 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 894 пациента с подозрением на коронавирус. Количество пациентов в реанимации – 152. За минувшие сутки коронавирус впервые обнаружено в 749 человек, зарегистрировано 12 летальных исходов. Сейчас загруженность в больницах области 71%", – рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко.

Медики отмечают, что тревожным сигналом является в первую очередь увеличения количества пациентов, которые нуждаются в госпитализации, а не рост суточной заболеваемости.

"Если много областей будут в "красной" зоне, то может быть введен полный локдаун на всей территории Украины. Конечно, медицинская система любой страны имеет определенные пределы. Если не вводить необходимые меры, то, к сожалению, медицинская система может не выдержать такой ситуации. Мы знаем, что в принципе карантинные ограничительные меры вводят именно для того, чтобы растянуть во времени заболеваемость, чтобы одновременно не заболело большое количество людей", – объяснила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

А вот доктор медицинских наук Светлана Доан считает, что общенациональный локдаун навредит экономике, поэтому нужно придерживаться действующей стратегии адаптивного карантина: "Мы больше контактируем, когда ходим на работу, когда едем в переполненном транспорте. Если госпитализация увеличивается, коек не хватает, то конечно нужны жесткие шаги. Конечно, изоляционные меры повлияют на интенсивность распространения вируса, но мы также должны учитывать, что у нас должна работать экономика. Но нужно ли через эту ситуацию в одном городе или области закрывать всю страну? Я считаю, что необходимо регионально решать такие вопросы".

Руководитель экспертной группы по иммунопрофилактике директората общественного здоровья Минздрава Сергей Литовка отмечает, что пока что рано говорить о локдауне, но и не исключил такого поворота событий.

"Если говорить о введении общегосударственного карантина, так называемого локдауна, то это означает, что не во всей стране придерживаются адаптивного карантина, и нужно общегосударственное реагирования. Говорить об этом еще рано, так как соответствующие данные поступают в пятницу на заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Именно тогда рассматривается вопрос об эффективности адаптивного карантина и об уместности введения жесткого карантина", – резюмировал он.

Однако медики все же не теряют оптимизм, и отмечают, что соблюдая необходимые противоэпидемиологические меры, на спад заболеваемости можно надеяться еще до конца весны.