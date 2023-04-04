В Кривом Роге разоблачили закупку ягод и овощей по завышенной вдвое цене: схему связывают со "слугой народа"

Чиновники районного совета в Кривом Роге решили закупить за бюджетные средства замороженные ягоды и овощи, вероятно, по завышенной стоимости. Цены на продукты в тендере вдвое превышают рыночные, а единственным поставщиком значится фирма из орбиты народного депутата от "Слуги народа" Владимиром Захарченко.

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Речь идет о закупке отдела образования исполкома Покровского районного совета Кривого Рога. В список товаров для учебных заведений района вошли по 200 кг замороженной вишни, клубники, смородины и зеленого горошка, а также 300 кг изюма и 800 кг сухофруктов.

Цены на эти продукты могут завышены в 1,5-2,5 раза, подсчитали в ГО "Криворожский центр расследований". Так:

вишня предлагается по 210 грн/кг, в то время как на оптовом рынке она стоит 90-100 грн/кг;

сухофрукты для учебных заведений покупают по 90 грн/кг вместо 40-60 грн/кг;

зеленый горошек в договоре стоит 135 грн/кг, тогда как цена в интернете может составлять около 60 грн/кг;

изюм в контракте стоит 250 грн/кг, а на рынке – 100-150 грн/кг;

замороженная клубника приобретается на 200 грн/кг вместо 110 грн/кг;

замороженная смородина от поставщика стоит 190 грн/кг, у других продавцов есть предложения по 90-100 грн/кг.

Максимум, который был готов платить исполком – 351,3 тыс. грн. Единственный участник тендера ООО "МПС-С" выступило с предложением 294 тыс. грн. При этом фрукты и овощи по альтернативным ценам гипотетически могли бы обойтись в 132 тыс. грн, то есть как минимум в два раза дешевле, уверены в ГО.

ООО "МПС-С" принадлежит бизнесмену Александру Глижинскому, который также является совладельцем нескольких промышленных компаний, включая ООО "ДСД плюс". С 2016 по 2019 год руководителем этой фирмы был Владимир Захарченко – народный депутат от "Слуги народа" и бывший работник милиции.

Его округ как раз расположен в пределах территорий Терновского и Покровского районов Кривого Рога. А соучредителями ООО "ДСД плюс" является "Завод буровой техники ДСД", где Захарченко до своего прихода в политику числился директором по безопасности.

Активисты ГО допускают, что к другим потенциальным участникам торгов могли применяться чрезмерные требования – чтобы "прикрыть" коррупцию. Например, одним из условий тендерной документации указано предоставление экспертного заключения по измерению мощности гамма-излучения в транспортных средствах, выданного аккредитованной лабораторией,

"Криворожская лаборатория Госпродпотребслужбы на сегодняшний день вообще не делает этих испытаний. А лаборатория Криворожского подразделения областного центра контроля и профилактики болезней такие исследования делает, но дает не экспертное заключение, а протокол дозиметрического контроля. И хотя документы содержат одни те же данные, заказчику требуется именно экспертное заключение. А его можно получить только в Кропивницком, где и зарегистрировано ООО "МПС-С". Следует отметить, что эти измерения вообще не обязательны, и заказчик мог их не требовать", – отмечают в ГО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее облсовет в Днепре выделил 20 млн грн на рекламу больниц. В результате же деньги утекают в фирмы из орбиты Загида Краснова.

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