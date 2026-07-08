В Киеве рецидивист, угрожая боевой гранатой, дерзко ограбил кафе на Оболони. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к разбойному нападению. В одном из кафе города злоумышленник угрожал гранатой сотруднице заведения, а затем сорвал с её уха золотую сережку.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась сотрудница одного из кафе в Оболонском районе на улице Кирилловской с заявлением о разбойном нападении.

"Правоохранители выяснили, что в кафе зашел мужчина в медицинской маске. Подойдя к 45-летней сотруднице заведения, он достал боевую гранату и начал требовать отдать золотую цепочку. Женщина не испугалась и ответила отказом. Тогда нападавший распылил ей в лицо газ из баллончика, силой вырвал из уха золотую сережку и скрылся, оставив опасный боеприпас в помещении кафе", – уточнили в пресс-службе.

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Правоохранители оперативно нашли и задержали нападавшего. Им оказался местный житель – 41-летний военнослужащий, находящийся в статусе СОЧ.

Ранее он уже был судим за нанесение телесных повреждений, имущественные и наркопреступления, а также за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, ограбил квартиру и совершил разбойное нападение в Печерском и Голосеевском районах. В обоих случаях жертвами злоумышленника стали женщины.

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