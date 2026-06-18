В Киеве рецидивист, угрожая убийством, в течение часа ограбил двух женщин. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, ограбил квартиру и совершил разбойное нападение в Печерском и Голосеевском районах. В обоих случаях жертвами злоумышленника стали женщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение от 21-летней жительницы Печерского района Киева. Девушка рассказала, что около 21:30 неизвестный мужчина в медицинской маске через открытое для проветривания окно проник в ее квартиру на втором этаже пятиэтажного дома. Угрожая убийством, он отобрал у неё мобильный телефон, после чего скрылся из квартиры через входную дверь.

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Уже через час, около 22:30, в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в Голосеевском районе на 26-летнюю киевлянку. Она рассказала, что возле железнодорожных путей на улице Саперно-Слободской неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом и требовал деньги. Воспользовавшись моментом, женщина позвонила подруге по громкой связи, после чего нападавший скрылся.

Следователи установили, что к обоим преступлениям причастен один и тот же мужчина — – 25-летний уроженец Николаевской области, ранее судимый за совершение имущественного преступления. Злоумышленника задержали –, у него изъяли игрушечный пистолет, которым он угрожал потерпевшей, а также мобильный телефон, который он отобрал у одной из заявительниц.

По этим фактам начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мастера по ремонту, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению на пенсионерку. Злоумышленник, угрожая ножом и гранатой, связал пожилую женщину, а затем похитил у неё ценные вещи.

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