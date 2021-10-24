В Киеве ресторан оштрафовали за нарушение карантина: люди были без масок. Видео

В Киеве в субботу, 23 октября, ресторан Nebos на улице Малая Житомирская оштрафовали за нарушение карантинных норм. Напомним, что украинская столица сейчас в "оранжевой" зоне, но уже с 27 октября ограничения могут усилить.

В заведении провели проверку после жалобы горожан и выявили ряд нарушений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Название заведения уточнили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

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Так, в ресторане и персонал, и гости были без масок, их пускали внутрь без температурного скрининга. Столы в заведении питания стояли на расстоянии друг от друга менее 1,5 метра, кроме того, за ними сидели более четырех человек.

Правоохранители также установили, что в ресторане не было маркировки для соблюдения социальной дистанции в очереди, не проводилась регулярная влажная уборка помещений, мытье и дезинфекция поверхностей.

По данным фактам полицейские составили админпротокол по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил относительно карантина людей). Владельцу ресторана грозит штраф от 17 до 170 тысяч гривен, размер взыскания будет определять суд.

"Отмечу оперативную реакцию Нацполиции и Госпродпотребслужбы на жалобу. Если так отрабатывать каждый сигнал, соблюдать правила карантина будут гораздо более дисциплинированно и тщательно", – написал Радуцкий.

Напомним Киев уже скоро может оказаться в "красной" зоне карантина. О том, какая сейчас ситуация с заболеваемостью в городе и ограничения могут ввести, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 22 октября в больницах, где принимают больных COVID-19, в среднем были заполнены более 50% коек. Кое свободных мест не осталось вообще.