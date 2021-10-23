В Киеве новый всплеск COVID-19: власти назвали самые загруженные больницы

В больницах Киева, которые принимают больных с диагнозом коронавирусная инфекция, по состоянию на 22 октября в среднем заполнено более 50% коек. В одном из медучреждений столицы заняты все места.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В четырех медицинских учреждениях города наполненность составила более 90%.

Так, в Киевских городских клинических больницах № 1, № 3, № 6 и № 12 занято: 99%, 95%, 90% и 95% коек соответственно. В клинической больнице №18 заняты все 200 мест для больных COVID-19.

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В Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Александровской и городской клинической больницах № 9 занято: 86%, 82% и 89% коек соответственно.

В трех медучреждениях, судя по статистике, больных коронавирусом еще не начинали принимать.

Напомним, в Киеве 22 октября зарегистрировали 1221 новый случай COVID-19, 22 человека – умерли.

Мэр столицы Кличко сообщил, что столица в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве карантинные ограничения, которые предусмотрены "красной" зоной, не коснуться тех, кто получил полный курс прививок от COVID-19. В частности, такие граждане смогут свободно передвигаться в городе.