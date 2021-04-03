В Киеве решили штрафовать за нарушения карантина в офисах: сколько грозит

Работодателей в Киеве будут штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах во время локдауна.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 3 апреля заявил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан. Он уточнил, что минимальный штраф в данном случае составляет 34 тысячи гривен.

По словам чиновника, на прошлой неделе в Киеве проводилась проверка работы организованных государственных и частных коллективов. По ее результатам выяснилось, что в большинстве офисов ограничения не соблюдают.

"85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдали дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен", – отметил Рубан.

Он добавил, что к нарушителям будут направлять правоохранителей.

Напомним, что в Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун, который будет действовать минимум до 16 апреля. В частности, в столице закроют все школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать по спецпропускам.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 5 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице уже перекрыли детские площадки, ограничив их красной лентой.