У Києві вирішили штрафувати за порушення карантину в офісах: скільки загрожує

Роботодавців в Києві штрафуватимуть за порушення карантинних обмежень в офісах під час локдауну.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" 3 квітня заявив глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан. Він уточнив, що мінімальний штраф в такому випадку становить 34 тисячі гривень.

За словами чиновника, минулого тижня в Києві проводилася перевірка роботи організованих державних і приватних колективів. За її результатами з'ясувалося, що в більшості офісів обмеження не дотримуються.

"85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримувалися дистанції, режим носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень", – зазначив Рубан.

Він додав, що до порушників направлятимуть правоохоронців.

Нагадаємо, що в Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун, який буде діяти мінімум до 16 квітня. Зокрема, в столиці закриють всі школи і дитячі сади, а громадський транспорт працюватиме за спецперепустками.

Які обмеження будуть діяти в Києві з 5 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці вже перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою.