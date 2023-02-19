В Киеве рассмотрят вопрос бесплатного проезда для военнослужащих: известны подробности

Киевский городской совет рассмотрит вопрос предоставления военнослужащим права на бесплатный проезд в столичном городском транспорте. Предлагается установить такую норму на момент действия правового режима военного положения.

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Соответствующую петицию передали на рассмотрение профильных комитетов Киевсовета. Электронный документ набрал необходимые 6 тысяч голосов.

"Предлагается временно, на период действия правового режима военного положения, установить льготный (бесплатный) проезд на городском транспорте всем военнослужащим Вооруженных Сил Украины", – говорится в обращении.

Следует отметить, что петиция была опубликована 4 января 2023 года и ее поддержали 6032 человека. После рассмотрения профильными комитетами Киевсовета будет дан ответ на это электронное обращение.

Напомним, в Печерском районе Киева хотят переименовать улицу, названную в честь российского писателя Николая Лескова. Ее предложили назвать в честь величайшего грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Кроме того, набрало необходимое количество голосов электронное обращение по поводу полного запрета продажи пиротехники в столице. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов. По закону ее должен рассмотреть глава государства и вынести определенное решение.

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