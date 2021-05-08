В Киеве пьяный водитель протаранил грузовик на встречной. Видео

В Киеве на ул. Братиславской пьяный водитель Audi Q7 выехал на встречную и протаранил грузовик.

Водитель грузового Scania говорит, что легковушка выехала ему просто лоб в лоб, сообщают в Facebook "Стражи Эспрессо". Отмечается, что водитель грузовика вывернул руль вправо, чтобы избежать прямого лобового столкновения, но все же касательного избежать не удалось (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"После столкновения люксовый кроссовер остановился примерно через 250 метров. Водитель Audi серьезных повреждений не получил, от госпитализации отказался. Однако имел признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тест на драгере показал 2,08 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 10 раз.

Кроме того, после столкновения, он решил скрыться с места аварии, но нашелся неравнодушный гражданин, который заблокировал ему движение. В результате ДТП никто не пострадал.

Также в ночь с 5 на 6 мая на Столичном шоссе в Киеве легковой автомобиль сбил 82-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Правоохранители установили и разыскали правонарушителя. Пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Также 6 мая в Киеве водитель автомобиля сбил и переехал женщину на тротуаре. Позже сообщили, что пострадавшая родилась "в рубашке" – она получила лишь ушиб. Ее отпустили домой.

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