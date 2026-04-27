В Киеве пьяный подросток на угнанном автомобиле устроил гонки и пытался скрыться от полиции. Фото и видео

В Киеве правоохранители устроили погоню за подростком, который, по информации следствия, взял без разрешения машину родственников и на большой скорости ездил по ночным улицам. Как оказалось нарушитель сел за руль в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной патрульной полиции и полиции Киева. Несовершеннолетнему грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Что известно

"Происшествие произошло минувшей ночью в Дарницком районе столицы. Компания из трех подростков устроила ночные гонки на автомобиле Ford, который один из них взял без разрешения у родственников. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях", – говорится в сообщении.

По словам патрульных, о происшествии им сообщила жительница Киева, которая рассказала, что ее 17-летний внук взял без разрешения их машину и уехал в неизвестном направлении. Инспекторы выяснили, что автомобиль выехал из Киева в область – там его обнаружили полицейские районного управления и начали преследование.

Водитель не выполнял законные требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Машину остановили уже в Киеве, когда он двигался по Бориспольскому шоссе навстречу транспортному потоку.

Во время общения полицейские обнаружили у парня, который сидел за рулем, явные признаки алкогольного опьянения. Осмотр на приборе Драгер это подтвердил – 1,27 промилле. Также было установлено, что он уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения и лишен права управления по решению суда. На нарушителя составили сразу три административных материала, в частности за повторное управление машиной в состоянии опьянения (в общем подростку выписали штрафов почти 75 тысяч гривен).

Кроме того, инцидентом, который мог закончиться тяжелыми последствиями (напомним, кроме пьяного водителя, в салоне машины еще находилось двое 15-летних ребят) занялись сотрудники полиции Киева.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 342 УК – сопротивление работникам правоохранительных органов и ст. 382 УК – невыполнение судебных решений. В отношении родителей и опекунов участников инцидента составлены административные материалы по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

