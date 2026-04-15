В Киеве патрульные устроили погоню за пьяным водителем, который наехал на полицейского: применили оружие. Видео

В Голосеевском районе Киева правоохранители устроили погоню за пьяным водителем легковушки, который наехал на патрульного, протаранил служебное авто и поехал дальше. Чтобы остановить злоумышленника инспекторы применили оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафов на почти 72 тыс. грн, а также ему грозит уголовная ответственность.

"Информация о происшествии на улице Стройиндустрии в Киеве. Патрулируя Печерский район, мы заметили автомобиль Alfa Romeо, водитель которого нарушил ПДД. Мы предоставили водителю сигнал об остановке, однако он ее проигнорировал и ускорил движение. Мы поехали за ним", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, при попытке остановить водителя, нарушитель совершил наезд на полицейского и въехал в служебный автомобиль. Также злоумышленник протаранил припаркованный Mercedes.

Для принудительной остановки легковушки патрульные применили табельное огнестрельное оружие – в результате стрельбы травмированные отсутствуют. Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

"Мы выяснили, что мужчина уже второй раз в течение года садится за руль в состоянии опьянения и лишен права управления решением суда за нетрезвую езду", – уточнили в пресс-службе.

На нарушителя составили шесть административных протоколов, сумма штрафов которых равна почти 72 тысячи гривен. Мужчина задержан – в отношении его действий следователи начали досудебное расследование по факту сопротивления работникам правоохранительных органов (ч. 2 ст. 342 УКУ – штраф или до двух лет лишения свободы).

