В Киеве пьяная 18-летняя девушка из-за замечания напала на воина и травмировала его. Подробности дела

Правоохранители задержали 18-летнюю жительницу Киева, которая напала на военного и травмировала его. Пьяная злоумышленница из-за замечания ударила воина бутылкой по голове.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушительнице грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло в четверг, 21 мая, в Шевченковском районе столицы. Было установлено, что 52-летний военнослужащий, возвращаясь после службы домой, сделал замечание нетрезвой девушке и ее компаньону.

Нарушители громко вели себя и ругались в салоне троллейбуса. В ответ молодые люди совершили конфликт и в дальнейшем, на остановке общественного транспорта, 18-летняя злоумышленница ударила воина бутылкой по голове.

"В результате нападения мужчина получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы, также медиками предварительно установлено закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший от госпитализации отказался", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители задержали нападавшую – по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Задержанной готовится сообщение о подозрении. Кроме того, в отношении нарушителей полицейские составили административные материалы за мелкое хулиганство и курение табачных изделий в запрещенных местах.

