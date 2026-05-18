В Киеве женщина из-за замечания устроила стрельбу во дворе дома: есть раненый. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к хулиганству с применением оружия. Злоумышленница из-за замечания устроила стрельбу во дворе жилого дома и ранила мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что в квартире на проспекте Академика Королева обнаружен и госпитализирован 27-летний мужчина с ранением руки и живота.

Как выяснили полицейские, мужчина сделал замечание из-за громкого поведения компании женщин и мужчин, которые отдыхали возле его дома. Во время конфликта одна из гражданок достала пистолет и произвела несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылась с места происшествия.

"Оперативники совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили 43-летнюю местную жительницу и задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска по месту жительства фигурантки полицейские изъяли пистолет и патроны, которые сейчас направлены на проведение экспертизы", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а злоумышленнице сообщили о подозрении.

