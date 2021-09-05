В Киеве провели Марш за права животных. Фото и все подробности

В воскресенье, 5 сентября, в парке имени Тараса Шевченко в Киеве прошел четвертый всеукраинский Марш за права животных. Его участники выступили за запрет меховых ферм, дельфинариев и контактных зоопарков в Украине, цирк без животных.

Мероприятие прошло напротив красного корпуса Киевского национального университета им. Шевченко. Об этом сообщает "НВ" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доксролльте новость до конца).

На марш пришли сотни человек, в основном молодежь. Некоторые взяли с собой своих домашних питомцев.

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Все они призвали за необходимость спасения животных в Украине от жестокого обращения, а также выступали в защиту их прав на всеукраинском уровне.

Некоторые участники держали в руках плакаты с надписями: "Хватит убивать животных!", "Защита животных в Украине – такая же мифическая, как я", "Уберите руки от моего тела", "Дельфинотерапия – мошенничество и издевательство над животными", "Животным не место в цирке" и т. д.

В общем всеукраинский Марш за права животных одновременно проходит в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский".

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