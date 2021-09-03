Под Киевом женщина в квартире держала почти 70 котов и собак: животных забрали. Фото и видео

В Василькове Киевской области жительница одной из многоэтажек устроила подпольный приют для животных. Предварительно в жилище находилось около 28 котов и 41 собаку.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Информация о том, что 46-летняя женщина в квартире содержит животных в антисанитарных условиях пришла от ее соседей по дому (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Было установлено, что 46-летняя жительница Василькова течение длительного времени удерживала в своей квартире десятки собак и кошек без надлежащих условий. Не исключается также, что некоторые из животных она брала на содержание за денежное вознаграждение", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции добавили, что всего было найдено 28 котов и 41 собаку. Часть из них направили в ветлечебницу для того, чтобы установить их состояние здоровья. Хозяйку квартиры доставили в отдел полиции.

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство.

В распоряжении OBOZREVATEL оказались фото условий, в которых находились животные.

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