В Киеве простились с известным политиком Владимиром Бондаренко

В Киеве в четверг, 26 августа, в Михайловском соборе прошла церемония прощания с бывшим главой Киевской госадминистрации и народным депутатом Владимиром Бондаренко. Он умер 24 августа 2021 года, на 69-м году жизни.

Об этом сообщил ТСН. Простится с политическим и общественным деятелем пришли мэр столицы Виталий Кличко, нардепы и депутаты Киевсовета (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

О причинах смерти не сообщалось.

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Владимир Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области. Он пять раз был народным депутатом Украины (II-IV и VI-VII созыва Верховной Рады). В 2014 году возглавлял КГГА.

Общественный деятель был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства.

Также был руководителем киевской городской организации партии "Батьківщина". У Бондаренко осталась жена и двое взрослых дочерей.

В 2004 году Бондаренко просил генпрокурора открыть уголовное дело по факту покушения на его жизнь. Ранее правоохранители начали уголовное дело по факту поджога автомобиля политика.

В 2014 году нардеп Александр Бригинец утверждал, что Бондаренко сообщил главе СБУ о покушении на него.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 13 августа, прошла церемония прощания с последним внуком Ивана Франко – Роландом Франко. Он умер 11 августа, на 90-м году жизни.