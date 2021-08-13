В Киеве прощаются с последним внуком Ивана Франко. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 13 августа, началась церемония прощания с последним внуком Ивана Франко – Роландом Франко. Он умер 11 августа, на 90-м году жизни.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Церемония проходит в помещении Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Провести в последний путь украинского ученого пришли преподаватели университета, семья и друзья. На панихиду приехал из Львова племянник Роланда Франко Михаил Ганущак, а также представители Львовского национального университета имени Ивана Франко.

После церемонии прощания гроб с телом Роланда Франко отвезут в церковь на Аскольдовой могиле, где пройдет панихида. Его похоронят в семейной могиле на Байковом кладбище.

Роланд Франко – известный украинский ученый-инженер, дипломат и общественный деятель.

В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ему Украина бесплатно получила полярную станцию ​​для исследования Антарктиды. Франко активно продвигал украинскую культуру на Западе. Он был инициатором открытия музеев Ивана Франко в Киеве, Каневе, Халепье Киевской области.

Кроме того, благодаря Роланду Франко был открыт первый памятник Ивану Франко на левобережной Украине. Он расположен в селе Пустовиты Киевской области.

После войны Франко в доме родителей на несколько лет приютил украинскую подпольную студенческую организацию, а также был активным ее участником. Вскоре она была раскрыта, а почти все ее члены погибли.

Семье Тараса Франко (отец Роланда Франко) грозила ссылка в лагеря Сибири. Но из-за вмешательства высших органов республики семью перевезли в Киев, лишив возможности общения с родной средой.

Более тридцати лет работал в Киевском институте автоматики, где закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и прошел все должности – от научного сотрудника до заместителя генерального директора. Роланд Франко – автор около 50 работ в области автоматического регулирования и приборостроения.

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