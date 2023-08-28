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В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
5,1 т.
Провести защитника Украины в последний путь пришли его родные, друзья и собратья

В Михайловском соборе Киева в понедельник, 28 августа, началась церемония прощания с депутатом Киевского городского совета, защитником Украины Сергеем Ильницким. Его жизнь оборвалась 22 августа во время боев с врагом в Донецкой области.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Герою было всего 53 года.

В Киеве в понедельник, 28 августа, началась церемония прощания с депутатом Киевского городского совета, воином ВСУ Сергеем Ильницким. Провести защитника Украины в последний путь в Михайловский собор пришли родные, друзья и собратья.

В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото

Кроме того, отдать последний почет пришли также пятый президент Петр Порошенко, мэр города Днепра Борис Филатов и лидер УГА Дмитрий Ярош.

В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото

После панихиды траурная колонна сопровождала гроб с телом погибшего защитника Украины на Майдан Незалежности.

В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото
В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото

Сергей "Сокол" Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служить на фронт добровольцем. Герой защищал нашу свободу и независимость от врагов. У него осталась жена и двое детей.

В Киеве прощаются с депутатом Киевского горсовета Сергеем Ильницким. Фото

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