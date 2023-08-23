В боях за Украину погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий. Фото

В боях за Украину погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий. Жизнь Героя оборвалась 22 августа в Донецкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Защитнику было 53 года.

"В боях за Украину в Донецкой области вчера, 22 августа, трагически погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной "Сокол")", – сообщили в пресс-службе.

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служить на фронт добровольцем. Герой защищал нашу свободу и независимость от врагов. У него осталась жена и двое детей.

"Киевский городской голова Виталий Кличко, депутатский корпус Киевского городского совета выражают искренние соболезнования семье и собратьям погибшего Героя. Вечная память и слава Герою!", – добавили в Киевсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за независимость Украины погиб военнослужащий из села Угринов Городищенского общества на Волыни Богдан Гаврилюк. Жизнь Героя оборвалась 17 августа в населенном пункте Дружковка Донецкой области.

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