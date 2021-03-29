В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке

В понедельник, 29 марта в Киеве произошел серьезный пожар в многоэтажке на проспекте Академика Глушкова, 37.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Пожар начался поздно ночью, около 01:18 спасатели получили сообщение о том, что загорелась квартира на 9 этаже. Улицу охватил густой черный дым. Прибыв на место ЧП спасатели немедленно приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

Уже в 01:47 возгорание было локализировано, а в 01:57 ликвидировано. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Во время ликвидации огня, бойцы ГСЧС спасли троих человек, которые оказались в квартире. Спасатели выводили по лестничной клетке.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. А вот в квартире полностью сгорело два дивана и телевизор, также частично сгорела деревянная мебель.

К ликвидации пожара привлекли 20 спасателей и 5 единиц спецтехники.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 28 марта, мощный пожар охватил частный сектор в поселке Коцюбинское Киевской области. Сгорело два частных дома.