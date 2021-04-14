В Киеве произошел пожар на заводе "Гранит". Фото

В Днепровском районе Киева 13 апреля произошел пожар на территории завода "Гранит", который расположен на проспекте Освободителей, 17.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы, возгорание возникло в раздевалке на 1-м этаже 3-этажного здания на площади 10 кв. м. (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Спасатели ликвидировали огонь в течение 20 минут. В результате пожара уничтожено межкомнатные двери, мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок помещения. Жертв и пострадавших нет.

Отметим, в Голосеевском районе Киева 24 марта произошел пожар в доме, расположенном на улице Саксаганского, 38. Возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Пожару присвоили повышенный уровень опасности.

В связи с ликвидацией пожара было перекрыто движение по улице Саксаганского (на участке между улицами Антоновича и Владимирской).

В частном секторе на Осокорках в Киеве 21 марта произошел серьезный пожар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Немешаево Киевской области 6 апреля во время пожара в квартире жилого дома погибли двое пенсионеров.