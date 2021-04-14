У Києві сталась пожежа на заводі "Граніт". Фото

У Дніпровському районі Києва 13 квітня сталась пожежа на території заводу "Граніт", який розташований на проспекті Визволителів, 17.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС столиці, загоряння виникло в роздягальні на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі на площі 10 кв. м. (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники ліквідували вогонь протягом 20 хвилин. Внаслідок пожежі знищено міжкімнатні двері, меблі та особисті речі, закопчені стіни та стеля приміщення. Жертв та постраждалих немає.

Зазначимо, в Голосіївському районі Києва 24 березня сталася пожежа в будинку, розташованому на вулиці Саксаганського, 38. Займання виникло на даху 2-поверхового будинку ресторану. Пожежі присвоїли підвищений рівень небезпеки.

У зв'язку з ліквідацією пожежі було перекрито рух по вулиці Саксаганського (на ділянці між вулицями Антоновича і Володимирської).

У приватному секторі на Осокорках в Києві 21 березня стався серйозний пожежа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селищі Немішаєве Київської області 6 квітня під час пожежі в квартирі житлового будинку загинули двоє пенсіонерів.