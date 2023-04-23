В Киеве произошел масштабный пожар: Кличко рассказал подробности
Вечером 23 апреля в Соломенском районе Киева сильное пламя занялось на открытой территории. 500 м. кв. зарослей камыша было охвачено пожаром на перекрестке пр-та Лобановского и ул. Брожка.
Об этом сообщил глава Киевского городского совета Виталий Кличко на своем Telegram-канале. К счастью, сотрудники ГСЧС прибыли вовремя и ликвидировали огонь достаточно оперативно.
Чрезвычайное происшествие не нанесло ущерба жилому району, никто из людей не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства и причины возгорания.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине разгоревшийся в частном доме пожар унес жизнь 2-летнего малыша. Мальчик забежал в дом, пока его мама работала возле двора.
Также несколько дней назад в столице вспыхнуло сильное пламя у гаражей в районе железнодорожной станции. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
А в Винницкой области огонь унес жизни целой семьи. Женщина 63 лет, ее 38-летняя дочь и четырехлетний внук сгорели просто во сне.
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