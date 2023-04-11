На Винниччине в пожаре погибла семья – бабушка, ее дочь и четырехлетний внук. Фото и видео

В Винницкой области огонь унес жизни целой семьи. Женщина 63 лет, ее 38-летняя дочь и четырехлетний внук сгорели просто во сне.

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Трагедия произошла в селе Писаревка Ямпольской тергромады Могилев-Подольского района. Информация о пожаре поступила около 02:46 вторника, 11 апреля, информирует облуправление ГСЧС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на вызов направили сразу два дежурных караула пожарно-спасательных подразделений. Спасатели ехали из Ямполя и поселка Томашполь.

На месте пожарные застали охваченную огнем летнюю кухню на территории частного домовладения. Внутри жилья находились люди.

Во время ликвидации возгорания в комнате спасатели обнаружили двух женщин и ребенка без признаков жизни. К сожалению, спасти их не удалось.

Огонь пожарным удалось потушить около 04:17. Специалисты устанавливают, что стало причиной этого пожара.

На месте трагедии работали эксперты опытно-испытательной лаборатории ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кировоградщине в результате пожара в доме погибли пять человек, в том числе трое детей. В ГСЧС событие назвали чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня.

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