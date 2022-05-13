В Киеве проезд в маршрутках может подорожать до 15 гривен: названа причина

Перевозчики могут повысить стоимость проезда в маршрутках Киева до 15 грн. Все будет зависеть от цен на топливо в Украине.

Об этом рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, передает УНН. Сегодня на маршруты выезжает около 30% транспорта.

"Ситуация (с горючим. – Ред.) влияет, поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация с ценами на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 грн, то я думаю, что перевозчики будут вынуждены все же поднять стоимость проезда до 15 грн", – уточнил Моисеенко.

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Он добавил, что сегодня на маршруты выезжает около 30% транспорта из-за проблем с топливом и низким пассажиропотоком.

Напомним, участники рынка топлива Украины уже законтрактовали на европейском рынке 72 тыс. т бензина и 253 тыс. т дизеля. Кроме того, в страну приедет топливо с немецких, скандинавских, балтийских и других заводов. В то же время американское уже продается на украинских АЗС. Что будет с ценами на бензин, можно узнать в нашей новости.

Добавим, что в Киеве очереди на автозаправочные станции выстраиваются с раннего утра. При этом в столице введен лимит на продажу топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за дефицита топлива появился новый вид бизнеса. На улице заметили мужчину на электросамокате с двумя канистрами, который продавал бензин водителям, стоявшим в очереди на АЗС.