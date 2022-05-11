В Украину приехал американский бензин: что будет с ценами

Участники рынка топлива Украины уже законтрактовали на европейском рынке 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля. Кроме того, в страну приедет топливо из немецких, скандинавских, балтийских и др. заводов. В то же время американское уже продается на украинских АЗС. Резкого же скачка цен в связи с этим украинцам ожидать не следует, поскольку действующее ныне их госрегулирование отменено не будет.

Об этом в эфире телемарафона рассказала министр экономики Юлия Свириденко. Она отметила, что всего Украина ежемесячно нуждается в:

100 тыс. тонн бензина;

250 тыс. тонн дизтоплива;

70 тыс. тонн сжиженного газа.

При этом Свириденко подчеркнула: с каждой неделей ситуация с топливом будет выравниваться. Аргументируя это, министр подчеркнула: уже достигнута договоренность об увеличении транзита топлива через Польшу с 60 до 250 тыс. тонн в месяц. Более того:

Видео дня

уже сейчас топливо на границе оформляется вне очереди;

польская сторона отменила разрешение на въезд автоцистерн из Украины.

Что будет с ценами

По словам Свириденко, резкого увеличения цены топлива не будет, поскольку Украина пока не собирается отказываться от их госрегулирвования. За исключением, впрочем, определенных корректировок в условиях сложной логистики его поставок.

При этом она подчеркнула: несмотря на то, что ныне частные украинские операторы работают по специальным контрактам, их задачей является заключение долгосрочных контрактов для обеспечения страны топливным ресурсом. Так же заключать долгосрочные контракты будет пытаться и государство – "чтобы в дальнейшем обеспечить себя от дефицита".

"Будем стараться, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются", – резюмировала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на время военного положения в Украине снизили требования к экологическому классу бензина и дизельного топлива. Так, в Украине до окончания военного положения разрешается продавать топливо класса Евро-3 и Евро-4. Бензин и дизель класса Евро-3 в Украине было запрещено продавать с 2016 года, а Евро-4 – с 2018 года.